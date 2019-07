PlayStation Plus: Die kostenlosen Spiele im August mit allen Infos

Auch im August werdet ihr wieder kostenfreie Spiele im Zuge des "PlayStation Plus"-Abonnements bekommen - kostenfrei, solange ihr die Gebühr bezahlt. In diesem Monat kommen vor allem Fans von Shootern und Future-Racern auf ihre Kosten.

PlayStation Plus und Co. - wirklich eine Bereicherung?

Alle Infos zum Service: PlayStation Plus wird benötigt, um Spiele auf der PlayStation 4 online zu spielen. Monatlich zahlt ihr 7,99 Euro, für drei Monate 24,99 Euro und für zwölf Monate 59,99 Euro. Das Abonnement könnt ihr hier abschließen: PlayStation Plus

Der Monat August wird sicherlich ebenso heiß wie es auch der Juli war. Ein wenig Abkühlung könnt ihr euch aber mit der ersten der beiden kostenlosen Spiele verschaffen:

Das Spiel ist eine Kollektion, die aus den Spielen Wipeout HD Fury und Wipeout 2048 besteht. Es handelt sich um Future-Racer, die besonders durch hohe Geschwindigkeit und herausfordernde Strecken hervorstechen. Für die Omega Collection wurde ebenso ein VR-Mode hinzugefügt. Eigentlich kostet die Wipeout Omega Collection 34,99 Euro im PlayStation Store.

Bei dem zweiten Spiel können sich vor allem Fans von taktischen Shootern freuen:

In vier Kampagnen erlebt ihr hier einzelne Teile des Zweiten Weltkriegs und könnt euch in einem Koop-Modus zusammen mit Freunden Gefechte liefern. In unserem Test zu Sniper Elite 4 haben wir dem Spiel eine 85 gegeben. Im PlayStation Store hat das Spiel bisher 69,99 Euro gekostet.

Seid ihr zufrieden mit den beiden Spielen oder habt ihr anderes erwartet? Und seid wann nutzt ihr schon PlayStation Plus? Schreibt uns eure Meinung doch einfach in unsere Kommentare, wie sind sehr gespannt.