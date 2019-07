Eine wahrhaft ironische Situation! Der Epic Games Store konnte einen weiteren Exklusiv-Deal abschließen, aber ohne Steam-Account kann das Spiel nur eingeschränkt gezockt werden.

Jetzt exklusiv im Epic Games Store: Tetris Effect

Das ist bekannt

Seit letztem Jahr stellt Epic Games die PC-Launcher-Landschaft mit einem hauseigenen Store auf den Kopf. Dabei will der Epic Games Store die Konkurrenz vor allem mit drei Vorteilen überbieten: Die Entwickler bekommen mehr Anteil am Verkauf ihrer Spiele, Spieler erhalten alle zwei Wochen ein Gratisspiel und der Store will ein immer größer werdenes Angebot an Exklusivspielen auf die Beine stellen.

Diese Exklusiv-Politik wirkt auf viele kritische Stimmen wie ein Eroberungszug, neben vielen kleineren Spielen sind bereits auch diverse "Triple A"-Produktionen wie The Division 2 und Metro: Exodus für PC-Spieler nur noch im Epic Games Store erhältlich. Das führte im Fall von Metro: Exodus sogar zu Kontroversen, als das Spiel kurz vor Release von Steam verschwand, Vorbesteller ihr Spiel noch bekamen, alle anderen aber zum Epic Games Store wechseln mussten.

Das ist neu

In dieser Situation wirkt der Fall um Tetris Effect äußerst ironisch, dem neuen Exklusiv-Spiel im Epic Games Store. Wie DSOGaming berichtet, können Spieler die 2D-Variante des modernisierten Klassikers problemlos zocken, aber für den VR-Modus mit der HTC Vive wird der Steam-Launcher benötigt.

Für Oculus benötigt man den Zugang laut der offiziellen FAQ-Seite nicht. Inwiefern die Spieler das stören wird, bleibt abzuwarten, da die Einschränkung nur etwas an der Spielweise ändert. Spezielle VR-Level gibt es nicht, die wegfallen könnten.

Tetris Effect erschien am 9. November 2018 zunächst nur für PlayStation 4 und PlayStation VR. Im Spiel wird das Blöckeschieben in visuelle und akustische Effekte übersetzt und in vielen stimmungsvollen Leveln präsentiert. Bei der Vielzahl an verschiedenen Modi ist für jeden Geschmack etwas dabei, sowohl für Profis als auch für Leute, die nur Spaß und Entspannung suchen.