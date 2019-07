GTA Online hatte lange Zeit ein Problem mit sogenanntem Passive-Popping. Trolle konnten damit ungestraft anderen Spielern die Partie verderben – was nun nicht mehr möglich ist.

GTA Online: The Diamond Casino & Resort - Trailer zum neuen Update

Was wir bisher wussten

In GTA Online gibt es einen Passivmodus, der es Spielern erlaubt, sich aus dem PvP zurückzuziehen. Spieler im Passivmodus bewegen sich zwar nach wie vor zusammen mit anderen in einer Spielumgebung, jedoch können sie nicht durch Beschuss oder Explosionen Schaden nehmen.

Durch eine Praxis namens Passive-Popping wurde dieses Feature jahrelang von Trollen ausgenutzt, um andere Spieler anzugreifen und sich dann im Passivmodus vor deren Gegenangriffen zu schützen, wodurch es zu großem Frust kommen konnte.

Was neu ist

Das soll nun ein Ende haben. Nachdem sich Spieler von GTA Online über Jahre hinweg über diesen Exploit beschwert haben, kann er nun nicht mehr auf die ursprüngliche Art angewendet werden. In kürzlich erschienenen Patch Notes zu GTA Online führt Rockstar Games folgende Anpassungen des Features auf:

Der Passivmodus kann nicht mehr aktiviert werden, wenn man in einem bewaffneten Vehikel sitzt [zum Beispiel in einem Jet, Anm. der Redaktion].

Der Passivmodus hat eine Cooldown-Zeit von zwei Minuten nach dem Ausschalten eines anderen Spielers.

Es gibt fünf Minuten Wartezeit, wenn Spieler den Passivmodus nach dem Deaktivieren wieder zuschalten möchten.

Es gibt 30 Sekunden Wartezeit, wenn Spieler den Passivmodus nach dem Aktivieren wieder deaktivieren möchten.

Damit ist es Spielern also nun nicht mehr möglich, sich beispielsweise im Passivmodus in einem sich schnell fortbewegenden Vehikel anderen Spielern zu nähern, diese anzugreifen oder auszuschalten und dann schnell zu flüchten und in den Passivmodus umzuschalten, in dem sie nicht mehr angreifbar sind.

Spieler von GTA Online nehmen die Änderungen dankend an. Wie sich in einem Reddit-Thread zum Thema zeigt, sind viele begeistert davon, nicht mehr auf diese Art getrollt zu werden. Der Nutzer tomilovsenya sagt mit breiter Zustimmung: “Das beste Update wurde bestätigt.“. Seht ihr das auch so? Freut ihr euch über die Veränderungen? Sagt uns doch auch gern, ob ihr mit dem neuen Casino-Update bereits Erfahrungen gesammelt habt und wie ihr es findet.