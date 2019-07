Nintendo 64: Ein beliebtes Spiel kehrt zurück - auf einer Cartridge

Wisst ihr noch, als Spiele auf Cartridges kamen? Die hat man einfach in die Konsole gesteckt, dann ging es los. Es sei denn, es funktionierte nicht, dann hat man in die Kassette gepustet und wie Magie ging es doch. Dank Limited Run Games könnt ihr das wieder erleben.

Wir sprechend darüber, wie wir das Sommerloch überstehen:

Was wir bisher wussten

Limited Run Games ist ein Studio das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Spiele als physische Versionen auf den Markt zu bringen. Dabei handelt es sich vor allem um digitale Spiele, die ihr so erstmals in den Händen halten könnt. So gab das Unternehmen etwa vor einiger Zeit Firewatch als physische Version heraus. Doch, wie der Name schon andeutet, werden diese Spiele immer nur für kurze Zeit aufgelegt - ein schneller Kauf ist also von Nöten.

Was neu ist

Am Freitag den 26. Juli um 14 Uhr werdet ihr eine Neuauflage des N64-Spiels Star Wars: Shadow of the Empire über die Internetseite von Limited Run Games kaufen können. Dieses wird 44,99 Dollar kosten und in einer limitierten Auflage von 3.000 Stück erscheinen.

Ebenso könnt ihr eine Premium Edition des Spiels erstehen, die 89,99 Dollar kostet und auf 2.000 Stück limitiert ist. Diese enthält unter anderem eine Münze und ein Artbook.

Die Cartridges sind Region-Free, das bedeutet, dass ihr sie auch auf deutschen Geräten spielen könnt. Versand nach Deutschland kostet je nach Gewicht von 15 bis 40 Dollar. Solltet ihr Interesse haben, empfiehlt es sich, schnell zuzugreifen, da die Spiele sicherlich schnell ausverkauft sein werden.