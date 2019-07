Epic Games beschenkt euch in der letzten Juliwoche gleich doppelt. Für Indie-Fans gibt es nämlich zwei Spiele kostenlos. Und das darauf folgende Gratis-Spiel ist ebenfalls schon bekannt.

In Moonlighter macht ihr euch auf die Jagd nach seltenen Schätzen:

Alle Infos zum Spiel

• Indie-Action-Adventure

• PC

• Epic Games Store



Im Moonlighter schlüpft ihr in die Rolle von Verkäufer Will, welcher sich als Schatzjäger auf die Suche nach seltenen Fundstücken macht. Dafür müsst ihr euch durch gefährliche Dungeons schlagen und euch an noch gefährlicheren Monstern vorbeikämpfen, um Raritäten zu ergattern und diese zu anschließend verkaufen zu können.

This War Of Mine versetzt euch in ein Post-Kriegsszenario:

Alle Infos zum Spiel

• Wirtschaftssimulation/Tatik

• PC

• Epic Games Store



Etwas düsterer sieht es dagegen in This War Of Mine aus. In dem von 11 Bit Studios entwickelten Taktikspiel ist es eure Aufgabe, nach einem Krieg einer Gruppe von Menschen bei ihrem Überlebenskampf beizustehen. Eure Ausgangssituation ist dabei alles andere als einfach, denn in der zerstörten Umgebung wimmelt es nur so von Soldaten und Banditen.

Das kommt jetzt

Für die Neugierigen unter euch gibt es zudem eine weitere positive Nachricht: Bei den darauffolgenden Spielen, welche Epic Games kostenlos für eine Woche in seinem hauseigenen Store anbieten will, handelt es sich um Alan Wake und For Honor.

Das Horror-Spiel Alan Wake ist besonders für sein "Licht/Dunkelheit"-Feature bekannt: Häufig müsst ihr Gebrauch von eurer Taschenlampe machen, um die dunkle Szenerie zu erhellen oder eure Feinde auf diese Weise zu schwächen, bevor ihr sie erledigen könnt. In For Honor führt ihr als Anführer eure Armee zum Sieg und trefft in einem epischen Battle auf den Anführer der gegnerischen Armee.

Den Grund für die zwei kostenlosen Spiele nannte Epic Games in einem Blog-Beitrag:

"Wann immer [Epic] einen M-Rated- oder PEGI-18-Titel als wöchentliches Freispiel auswählt, möchte es ein weiteres Freispiel anbieten, das Spielern jeden Alters zugänglicher sein soll." Gut möglich also, dass die wöchentlichen Gratis-Spiele künftig öfter im Doppelpack daherkommen.