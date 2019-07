Noch müssen wir uns wohl eine ganze Weile gedulden, bis Sony die PS5 offiziell vorstellt und einen Release-Termin nennt. Ein Händler in Schweden scheint keine Zeit verlieren zu wollen und bietet schon jetzt eine Vorbestellung der Next-Gen-Konsole an. Doch lassen uns einige Indikatoren noch daran zweifeln, dass es sich hier wirklich um ein finales Angebot handelt. Vielmehr dürfte hier ein erster Platzhalter für die PS5 geschaffen worden sein, der später angepasst wird.

PlayStation Now - Launch Trailer

Das Angebot von Media Markt Schweden ist seit einiger Zeit online. Einen Fehler diesbezüglich können wir also vermutlich ausschließen. Stattdessen gibt der Preis darüber Aufschluss, dass es sich hier um einen Platzhalter für die PS5 handeln muss. So soll die Konsole 9999 Schwedische Kronen kosten. Hierzulande entspricht dieser Preis etwa 943 Euro. Ein Preis, der für die PlayStation 5 trotz Auslegung auf Hardcore-Gamer und dementsprechende Spezifikationen unwahrscheinlich anmutet.

Die Konsole muss zudem erst bezahlt werden, wenn die Hardware auch wirklich erscheint. Der Preis wird also höchstwahrscheinlich noch einmal vor dem Release angepasst. Wir glauben, dass die Nachfrage und Suchaufträge in Sachen PS5 bei Media Markt Schweden so hoch waren, dass sie einfach einen Platzhalter erstellt haben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es offizielle Entwicklungen zur PlayStation 5 gibt.