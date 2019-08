Das Sommerloch erstreckt sich auch über den August. Der sommerliche Monat bietet nicht die allergrößten Namen, aber den einen oder anderen Geheimtipp.

Age of Wonders: Planetfall | 6. August

PC / PS4 / Xbox One

Mit dem Release von Age of Wonders: Planetfall wagt sich Entwickler Triumph Studios an ein frisches Szenario für die Rundenstrategie-Reihe. Nach dem dunklen Zeitalter eines gefallenen galaktischen Imperiums ist es nun eure Aufgabe, die Zivilisation wieder in eine positive Richtung zu lenken. Hierfür gilt es das eigene Reich wirtschaftlich in Schwung zu bringen, den örtlichen Planeten zu erkunden, mit anderen Fraktionen verhandeln oder sich kriegerisch auszubreiten.

Age of Wonders - Planetfall: So spielt sich das Rundenstrategie-Abenteuer

Wie üblich gibt es mehrere Wege, die euch zum Sieg führen können. Diplomatie, Eroberung oder die Erforschung von Weltuntergangstechnologien. In Sachen Kampf versprechen die Entwickler ein zerstörbares Gelände für mehr taktische Möglichkeiten und anpassbare Waffen. Und wie üblich für die Reihe lässt sich auch Age of Wonders: Planetfall entweder im Single- oder Multiplayer spielen.

DC Universe Online | 6. August

Switch

Das Online-Rollenspiel DC Universe Online hat schon ein paare Jahre auf dem Buckel, fand der Release doch schon 2011 statt. Umso überraschender, dass es die Superhelden nun auch die Nintendo Switch verschlägt. Darin erstellt ihr euren eigenen Helden oder Bösewicht, trefft auf über 300 Charaktere aus dem DC-Universum und erlebt Geschichten, die zum Teil aus der Hand von Comic-Autoren stammen. Zudem könnt ihr bekannte Orte wie Gotham City, Arkham Asylum oder Metropolis erkunden.

DC Universe Online: Kämpft an der Seite der größten Superhelden

Zu Beginn, so heißt es von Entwickler Daybreak, werden ausschließlich "Nintendo Switch"-Spieler miteinander spielen können. Auch ein Spielstand-Import ist zur Veröffentlichung noch nicht vorgesehen. In Zukunft könnte sich das allerdings ändern.

Metal Wolf Chaos XD | 6. August

PC / PS4 / Xbox One

2004 fand durch From Software für die Xbox in Japan der Release des durchaus außergewöhnlichen Mech-Spiels Metal Wolf Chaos statt. Devolver Digital bringt den Action-Kracher nun als Metal Wolf Chaos XD in einer Remastered-Version für PC, PlayStation 4 und Xbox One zurück.

Metal Wolf Chaos XD: Ungewohnte Action von den "Dark Souls"-Machern

Als 47. Präsident der Vereinigten Staaten müsst ihr euch mithilfe eines mächtigen Mech-Anzugs gegen einen Putsch des Vize-Präsidenten wehren. Logischerweise ist euer Mech bis an die Zähne bewaffnet, während ihr euch über die Brooklyn Bridge oder innerhalb des Grand Canyon gegen zahlreiche Gegner zur Wehr setzen müsst.

Hearthstone: Retter von Uldum | 6. August

PC / iPhone / Android

Nachschub für Kartenfreude: Mit dem Release von Hearthstone: Retter von Uldum warten 135 neue Karten darauf, in euer Deck zu wandern. Mit dabei sind unter anderem die sogenannten Plagen, also uralte und mächtige Zauber, die von den fünf Klassen der Schurkenliga Ü.B.E.L. ins Feld geführt werden. Sobald eine Plage eingesetzt wird, vernichtet sie alles, was ihr auf dem Spielfeld entgegen kommt - selbst vor euren eigenen Dienern macht sie nicht halt.

Hearthstone: Das erwartet euch in der Erweiterung "Retter von Uldum"

Neu ist außerdem das Schlüsselwort Wiederkehr, wodurch Diener mit einem verbleibendem Leben zurückkehren, wenn sie das erste Mal besiegt werden. Hearthstone: Retter von Uldum setzt darüber hinaus die Handlung von Hearthstone: Verschwörung der Schatten fort.

Pillars of Eternity | 8. August

Switch

Im Rollenspiel Pillars of Eternity wartet auf euch ein auf den ersten Blick ganz klassisches Abenteuer: Als einer von elf Klassen (Barbar, Dieb, Druide, Kämpfer, Kantor, Medium, Mönch, Paladin, Priester, Waldläufer und Zauberer) begebt ihr euch auf eine Reise durch eine Fantasy-Welt. Im Laufe der Handlung trefft ihr dabei Entscheidungen, die sowohl kleinere, als auch größere Auswirkungen haben können.

Pillars of Eternity: Jetzt kommt die Complete Edition für Nintendo Switch

Auf der spielerischen Seite erwarten euch Kämpfe aus der Iso-Perspektive, die wie im großen Vorbild Baldur's Gate in Echtzeit ablaufen. Allerdings könnt ihr jederzeit pausieren, um neue Befehle zu geben. Der Release für die Nintendo Switch enthält zudem alle Updates sowie DLC-Erweiterungen.

The Lord of the Rings: Adventure Card Game | 8. August

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Mittelerde in Kartenform: In The Lord of the Rings: Adventure Card Game kämpft ihr allerdings nicht gegen andere Spieler. Stattdessen bestreitet ihr Solo- oder Koop-Abenteuer, die neue Geschichten aus dem Fantasy-Werk von J.R.R. Tolkien erzählen. Dabei stellt ihr eine Gruppe von Gefährten bestehend aus einigen der ikonischen Gestalten aus Mittelerde zusammen und kämpft mit ihnen an einigen bekannten Orten.

Im Koop-Modus tretet ihr mit einen Freund zusammen gegen die Schergen Saurons an. Zudem könnt ihr Willenspunkte einsetzen, um Quests zu lösen oder ihr nutzt Schicksalspunkte, um kontextabhängige Fähigkeiten einzusetzen. Der Release von The Lord of the Rings: Adventure Card Game findet übrigens auch zeitgleich für die Konsolen statt.

Fantasy-Welt im Rollenspiel- oder Karten-Gewand, einmal Superheld sein, sich als großartiger Stratege beweisen oder im Kampfanzug die USA retten: Welches Abenteuer steht für euch in dieser Woche an? Verratet es uns in den Kommentaren!