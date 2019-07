Oninaki mit PS Plus: Kostenlose Demo des vielversprechenden "Square Enix"-RPGs

Abonnenten von PlayStation Plus können dank einer kostenlosen Demo bereits in das "Square Enix"-RPG Oninaki reinspielen. Außerdem gibt es seit kurzem die Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen - mit "PS Plus"-Abo sogar rabattiert.

Hier seht ihr einen Trailer zur kostenlosen Demo:

Wenn ihr auf Rollenspiele aus Fernost steht, solltet ihr vielleicht einen Blick auf Oninaki werfen. Das Spiel stammt vom Entwickler Tokyo RPG Factory, einem Subunternehmen von Square Enix. Die Software-Schmiede hat es sich zur Aufgabe gemacht, klassische JRPGs in modernerem Gewand für aktuelle Konsolen zu entwickeln.

Mit den ersten beiden Spielen I Am Setsuna und Lost Sphear wurde dieser Ansatz konsequent verfolgt – die Spiele richten sich vor allem an Fans von Chrono Trigger und anderen SNES-Klassikern. Oninaki setzt nun auf mehr Action, lässt euch in Echtzeit kämpfen und mutet zudem etwas düsterer an.

Wer sich davon selbst einen ersten Eindruck verschaffen will, der kann sich mit einem "PS Plus"-Abo kostenlos die Demo auf seine PlayStation 4 laden. Wenn euch die Demo überzeugt, könnt ihr Oninaki außerdem im PlayStation Store vorbestellen:

Abonennten von PlayStation Plus haben hier einen weiteren Vorteil: Sie sparen zehn Prozent des eigentlichen Vorbestellerpreises und bekommen Oninaki für 49,99 Euro 44,99 Euro. Oninaki erscheint am 22. August 2019.

In der Bilderstrecke zeigen wir euch die gängigsten Klischees, die es zu JRPGs gibt und zeigen auf, warum diese sich nicht immer bewahrheiten müssen. Seid ihr JRPG-Fans? Habt ihr die anderen Spiele von Tokyo RPG Factory gespielt und Lust auf Oninaki? Schreibt es uns in die Kommentare!