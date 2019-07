Entwicklerstudio Bloober Team hat einen neuen Gameplay-Trailer zum voraussichtlich noch Ende August erscheinenden Horror-Abenteuer Blair Witch veröffentlicht. Zu sehen sind erstmals die Fähigkeiten des treuen Begleiters Bullet sowie angsteinflößende Szenen, die euch die Nackenhaare zu Berge stehen lassen könnten.

Habt ihr Angst vor Hexen? Nein? Solltet ihr aber:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Horror

• Plattformen: PC, Xbox One

• Weitere Artikel: Blair Witch - Horror-Spiel erscheint noch diesen Sommer

Das kommt jetzt

Im Rahmen von Microsofts Pressekonferenz auf der E3 2019 hat Entwicklerstudio Bloober Team Blair Witch angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Survival-Horrorspiel, welches auf den inzwischen 20 Jahre alten "Found Footage"-Film Blair Witch Project basiert und bereits am 30. August 2019 für PC und Xbox One veröffentlicht werden soll.

Der Gameplay-Trailer beginnt mit dem Protagonisten Ellis, der in einem Telefongespräch mit einer Frau namens Jess über den zu untersuchenden "Fall einer vermissten Person" spricht. Doch Ellis macht sich nicht alleine auf den Weg, um den Fall zu klären. Er wird von seinem Hund Bullet begleitet, der dem Trailer zufolge dazu imstande ist, fünf unterschiedliche Kommandos auszuführen.

Allzu schnell wird Ellis klar, dass in den unheimlichen Wäldern bizarre Eregnisse stattfinden, die nicht leicht zu erklären sind. Beunruhigende Videoaufnahmen und groteske Erscheinungen lassen ihn schon bald an seinem klaren Verstand zweifeln. Zu allem Übel weist sein Handy schließlich kein Signal mehr auf und er muss sich der Hexe von Blair ohne weiteren Kontakt zur Außenwelt stellen.

Blair Witch erscheint voraussichtlich am 30. August 2019 für PC und Xbox One. Der neue Gameplay-Trailer gewährt euch einen genaueren Blick auf die Schrecken, die euch in den unheimlichen Wäldern erwarten. Verratet uns doch in den Kommentaren, was ihr von Blair Witch haltet!