Moderatorin Julia Scharf berichtete im Rahmen der "Sportschau" der ARD über den Fortnite World Cup und sorgte mit einem haltlosen Vorurteil gegenüber Gamern für Empörung. In einem Video auf Twitter begründet die Sportmoderatorin ihre Ausssage.

Der erste World Cup rund um den "Battle Royale"-Hit Fortnite wurde ausgetragen. Als Sieger trat der 16-jährige, aus Amerika stammende Kyle "Bugha" Giersdorf hervor. Mit einem Abstand von 59 Punkten zum Zweitplatzierten konnte er den World Cup für sich entscheiden und ein Preisgeld von drei Millionen US-Dollar abstauben.

Im Rahmen aktueller Sportnachrichten der "Sportschau" auf ARD wurde auch über den World Cup von Fortnite berichtet. Moderatorin war Julia Scharf, die mit harter Kritik gegenüber Gamern für reichlich Verärgerung sorgte. "Kinder, die Tag und Nacht vor dem PC sitzen und sich selbst nicht mehr die Schuhe zubinden können. Jetzt können Sie selbst entscheiden, ob das Sport ist oder nicht", verkündete Julia Scharf gen Ende des Berichts.

Was folgte, war ein Shitstorm auf Twitter, im Zuge dessen der Fernsehmoderatorin unter anderem "Populismus" und "Naivität" vorgeworfen wurde. Julia Scharf wollte derlei Anschuldigungen wohl nicht auf sich sitzen lassen und reagierte auf die Vorwürfe mit einem Video auf Twitter:

"Ich habe am Ende einen Satz zitiert, den ein Psychologe in diesem Beitrag so gesagt hat. Und zwar, dass er viele Kinder auf seiner Station hat, die spielsüchtig sind, die er behandelt und die teilweise im wahren Leben nicht mal mehr in der Lage sind, sich die Schnürsenkel selbst zuzubinden [...]".