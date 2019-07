Call of Duty: Modern Warfare - Killstreaks kehren zurück

Mit dem neuen Call of Duty: Modern Warfare bringt Entwickler Respawn auch ein altes Feature zurück. Die Killstreaks vergangener Tage sind wieder mit dabei.

Nachdem die "Call of Duty"-Reihe in den letzten Jahren die nicht immer unumstrittenen Killstreaks nach und nach durch Score-Streaks ersetzt hat, bekommen sie mit Call of Duty: Modern Warfare nun ein Comeback. Dies hat Entwickler Respawn Entertainment selbst via Twitter angekündigt:

Own the opposition - reap the rewards.



Killstreaks make a return in #ModernWarfare. Tune-in August 1st for the full Multiplayer Premiere. pic.twitter.com/dUy6ZrkNzJ — Call of Duty (@CallofDuty) July 29, 2019

Zeitgleich hat das Unternehmen gleichzeitig drei erste Streak-Belohnungen enthüllt:

Fordere einen leichten Infanterie-Panzer mit einem Kaliber .50 MG an Weißer Phosphor: Das Schlachtfeld wird mit einem weißen Qualm bedeckt, der Gegner desorientiert und jedem Schaden zufügt, der dem Rauch zu nahe kommt

Weitere Infos zu den Killstreaks sollen am kommenden Donnerstag, dem 1. August folgen. Dann wollen Activision und Respawn den Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare live auf Twitch enthüllen.

Bis zur Veröffentlichung des fertigen Spiels dauert es noch ein paar Monate. Voraussichtlich am 25. Oktober 2019 soll Call of Duty: Modern Warfare für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.