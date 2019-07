WELT fragt spieletipps: Birgt der Hype um Fortnite auch Gefahren?

Die WELT-Redaktion hat uns in ihr TV-Studio in Berlin eingeladen, um im Rahmen der Fortnite-Weltmeisterschaft über die Faszination und die Gefahren des "Battle Royale"-Shooters zu sprechen.

Einen Auftritt wie das Fischstäbchen im Fortnite-Kurzfilm hier konnten wir nicht stemmen:

Das ist passiert

Vom 26. bis 28 Juli 2019 fand der Fortnite World Cup in New York statt. Der 16-jährige Österreicher Kyle "Bugha" Giersdorf wurde über Nacht zum Millionär, da er den Solo-Wettbewerb und damit ein Preisgeld von drei Millionen Dollar gewinnen konnte. Im Rahmen dieser imposanten Weltmeisterschaft lud uns die WELT-Redaktion in ihr TV-Studio in Berlin ein, um über die Faszination Fortnite zu sprechen.

Warum stürzen sich Millionen von Menschen seit knapp zwei Jahren immer wieder in den Überlebenskampf? Macht sich Epic Games die Sucht der Spieler zunutze, um derart hohe Preisgelder stemmen zu können? Und birgt diese Faszination an Fortnite auch Gefahren? Wir stellen uns den Fragen im Video:

Der Orangefarbene Button oben leitet euch direkt zu WELT, wo ihr euch das Video unseres spontanen Besuches anschauen könnt. In knapp vier Minuten erklären wir, was es mit dem Hype um Fortnite auf sich hat.

Einen Kommentar zum Thema Videospielsucht sowie weiterführende Hinweise für Betroffene findet ihr in Renés Kolumne "Gaming Disorder: Die Spieleindustrie redet ein großes Problem klein".

