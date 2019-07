Im Jahr 2013 erschien mit Garfield Kart ein Rennspiel um den faulen, Lasagne liebenden Kater. Nun soll der Spaß eine Fortsetzung bekommen.

Ob Garfield mit seinem Racing-Konkurrenten Mario mithalten kann?

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rennspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

• Steam

Das kommt jetzt

Das erste Garfield Kart erschien bereits 2013. So richtig interessiert hat es niemanden. Warum im November 2019 eine Fortsetzung für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen soll, lässt sich nur schwer nachvollziehen.

Auch in der Fortsetzung geht es mit Garfield, Odie, Jon und Co. wieder auf die Piste. Ob allein oder im Multiplayer (online und lokal) könnt ihr euch mit den Figuren aus dem Garfield-Universum erneut Geschwindigkeitsduelle liefern.

Neben den drei Modi "Grand Prix", "Single Race", "Time Trial", könnt ihr euch auf insgesamt 16 "durch die Welt von Garfield inspirierten" Rennstrecken versuchen. Zudem lässt sich euer fahrbarer Untersatz ganz nach persönlichen Präferenzen umgestalten.

Garfield Kart: Furious Racing erscheint aller Voraussicht nach am 21. November 2019 für den PC, PS4 und Xbox One. Was haltet ihr von der Fortsetzung des Rennspiels? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!