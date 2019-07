Kauft ihr eure PS4-Spiele noch im Einzelhandel? Dann gehört ihr offenbar langsam zur Minderheit. Im letzten Quartal wurden erstmals mehr Spiele digital verkauft.

Den Baukasten Dreams gibt es bislang nur digital als Early Access:

Was wir bisher wussten

Der digitale Verkauf von Videospielen ist schon lange keine PC-Eigenheit mehr. Spätestens mit der PlayStation 4 und der Xbox One haben auch die Konsolen den digitalen Absatzmarkt stärker in den Fokus der Spieler gerückt. Bei Microsoft gibt es mittlerweile sogar eine Xbox One S ohne Laufwerk zu erwerben. Darüber hinaus setzt der Konzern stark auf seinen Abo-Dienst Xbox Game Pass und wird zukünftig mit xCloud einen eigenen Streaming-Dienst anbieten.

Bei Sony sieht es recht ähnlich aus. Schon seit längerem gibt es mit PlayStation Now einen Streaming-Dienst für Videospiele und "PlayStation Plus"-Mitglieder erhalten monatlich zwei digitale Spiele zum Gratis-Download. Das wird sich in Zukunft nicht so schnell ändern, auch wenn die PlayStation 5 weiterhin über ein Disc-Laufwerk verfügen wird.

Was neu ist

Bislang war es trotz der vielen Angebote dennoch so, dass der Einzelhandel bei den Konsolen die Oberhand hatte. Der Vorsprung ist jedoch in den letzten Jahren stückweise immer weiter geschmolzen und liegt nun erstmals sogar zurück. Zumindest im Falle der PlayStation 4, wie Sony im aktuellen Geschäftsbericht vermeldet.

Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 wurden 53 Prozent der verkauften PS4-Spiele digital erworben. Das ist ein echtes Novum. Allerdings müssen sich Fans von physischen Spiele noch keine Sorgen machen: Ob sich Trend auch im kompletten Geschäftsjahr zeigen wird, bleibt nämlich abzuwarten. Im Jahr 2018/2019 wurden insgesamt nur 37 Prozent aller Spiele digital verkauft.

Retail oder digital: Auf welcher Seite steht ihr? Kauft ihr noch richtig viel im Einzelhandel oder greift ihr mittlerweile auch immer öfters zum Download? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!