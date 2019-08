GameMill Entertainment und High Voltage Software haben mit Zombieland: Double Tap - Road Trip einen "Twin-Stick"-Shooter in "Top-Down"-Perspektive angekündigt, der passend zum Kinostart vom zweiten Zombieland-Film im Oktober 2019 veröffentlicht werden soll.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

• Release: 15. Oktober 2019

Das kommt jetzt

Zombieland: Double Tap - Road Trip wird einen lokalen Koop-Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern bieten. Als auswählbare Charaktere sollen die Film-Protagonisten Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) zur Verfügung stehen, die allesamt über besondere Fähigkeiten verfügen und auf eine Vielzahl von Waffen zurückgreifen können. Neben diesen Charakteren sollen weitere Darsteller der Film-Fortsetzung freischaltbar sein.

Wie die englischsprachige Webseite Gamerant berichtet, wird der "Twin-Stick"-Shooter neben einer Kampagne auch einen Survival-Horde-Modus beinhalten. Mit wechselnden täglichen und wöchentlichen Herausforderungen soll außerdem für zusätzliche Langzeitmotivation gesorgt werden.

Zombieland: Double Tap - Road Trip is coming to #NintendoSwitch! pic.twitter.com/F6sOowfwiA — Nintendo Switch (@NinSwitchNews) 30. Juli 2019

Einen Trailer gibt es zwar noch nicht, immerhin hat Nintendo aber erste Bilder zu Zombieland: Double Tap - Road Trip auf Twitter veröffentlicht. Der Shooter soll am 15. Oktober 2019, also drei Tage vor dem voraussichtlichen Kinostart von Zombieland 2, für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

GameMill Entertainment und High Voltage Software haben Zombieland: Double Tap - Road Trip angekündigt. Dabei handelt es sich um einen kooperativen "Top-Down"-Shooter, der auf eine "Twin-Stick"-Steuerung setzt. Was haltet ihr bislang von dem Spiel? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!