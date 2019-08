Publisher 2K hat jüngst erste Screenshots zur kommenden Wrestling-Simulation WWE 2K20 auf Twitter veröffentlicht. Darauf zu sehen ist momentaner WWE Universal Champion Brock Lesnar und derzeitiger WWE SmackDown Women's Champion Bayley.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Sport, Simulation

• Plattformen: TBA

• Release: TBA

Allzu viele Informationen zur Wrestling-Simulation WWE 2K20 gibt es bisher noch nicht. Das soll sich jedoch Anfang nächste Woche ändern. Wie 2K Sports auf Twitter verkündet, ist am 5. August nicht nur die Enthüllung des neuen Covers geplant, es sollen auch viele weitere Details zum Spiel bekanntgegeben werden:

The #WWE2K20 cover reveal kicks off on August 5 with more details than we’ve ever shared at announce and your first look at game footage! Follow our social accounts so you won’t miss a thing. pic.twitter.com/EqcA00gYx8