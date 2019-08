Ihr wolltet schon immer einmal selbst Streamer werden? Dann habt ihr nun die Möglichkeit dazu, denn der Fortnite-Veteran Ninja veröffentlichte mehrere Bücher mit Tipps und Tricks, um vor der Kamera und natürlich auch in den entsprechenden Spielen erfolgreich zu bestehen.

Ninja gehört zu den erfolgreichsten Fortnite-Streamern:

Alle Infos zum Buch

• Titel: Get Good

• Genre: Guide

• Formate: Hardcover, eBook

• Angebote: Penguin Random House



Das kommt jetzt

Ninja gehört zu den erfolgreichsten Streamern überhaupt. Allein im vergangenen Jahr nahm er durch diese Tätigkeit rund zehn Millionen US-Dollar ein. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass ein solch lukratives Geschäft diverse Nachahmer anlockt. Diesen will Tyler Blevins, wie Ninja mit bürgerlichem Namen heißt, nun mit seinen Büchern und "zeitlosen" Tipps zur Hilfe eilen.

"Get Good" soll das Nachschlagewerk für angehende Profi-Zocker kurz und bündig heißen. Darin erklärt der Streamer detailliert, wie ihr einen Gaming-PC zusammenschraubt, richtig trainiert, um in euren Spielen besser zu werden und natürlich wie ihr eine Community aufbaut.

Ebenfalls soll ein Ninja-Notizbuch erscheinen. Auch hier gibt Blevins einige seiner Tipps preis, daneben enthält das Notizbuch auch ganze sechs Seiten voller Sticker im Ninja-Look.

Doch damit nicht genug: Auch eine Grafic Novel, illustriert von Felipe Magaña, ist in Arbeit, die von Ninja selbst handeln soll. Die fiktive Geschichte erzählt wie der Streamer in ein "Battle Royale"-Universum hineingesogen wird und mit Hilfe seiner Gamingfähigkeiten zu überleben versucht. Laut der Produktseite von Verleger Penguin Random House soll die Grafic Novel der erste Teil einer Reihe sein.

Sowohl Get Good als auch das Notizbuch erscheinen laut Penguin Random House am 20. August 2019. Auf die Grafic Novel müssen Interessenten jedoch noch etwas länger warten, denn diese soll erst am 3. Dezember diesen Jahres in den Handel kommen.