Auf der E3 2019 wurde das “Open World“-Rollenspiel Genshin Impact erstmals vorgestellt, das stilistisch stark an Breath of the Wild erinnert. Während zunächst nur ein Release für PC und Mobile-Geräte in Aussicht stand, wurde jetzt bekannt gegeben, dass Genshin Impact auch für PlayStation 4 erscheinen wird.

JRPG trifft auf Breath of the Wild:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Open World, Action-Rollenspiel

• Plattformen: PS4, PC, Android, iPhone

Das kommt jetzt

Nachdem das Spiel bereits für PC und Smartphones angekündigt wurde, dürfen sich jetzt die PS4-Fans freuen. Entwickler miHoYo verkündete auf der Messe ChinaJoy 2019, dass Genshin Impact ebenfalls im zweiten Quartal 2020 erscheinen wird.

Wie im oberen Trailer zu sehen, führt euch Amber durch die wunderschöne Welt von Teyvat und stellt euch Schauplätze, Gegner und Features vor. Im Spiel stehen euch verschiedene Elementarattacken zur Verfügung, wie zum Beispiel Pyro, Hydro und Elektro. Für fähige Unterstützung im Kampf können die Spieler aus einem Pool von 30 Begleitercharakteren wählen.

Genshin Impact soll voraussichtlich Sommer 2020 für PC, PS4 und Mobile-Geräte erscheinen. Freut ihr euch auf das Rollenspiel? Glaubt ihr, dass es dem Zelda-Epos das Wasser reichen kann? Oder bleibt ihr eher skeptisch? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!