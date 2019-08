Mat Piscatella, Analyst des Marktforschungsinstituts NPD Group, veröffentlicht auf Twitter eine Liste der zehn meistverkauften Horrorspiele aller Zeiten in den USA.

Was wir bisher wussten

Capcoms "Resident Evil"-Reihe steht ganz hoch im Kurs der meistverkauften Horrorspiele. Wie der Spieleentwickler und Hersteller im Rahmen einer Finanzübersicht 2018 bekanntgab, ist Resident Evil 5 das zweiterfolgreichste Videospiel aus dem Hause Capcom. Kein Wunder also, dass sich das Spiel auch in der Liste der meistverkauften Horrorspiele in den USA wiederfindet. Dass sich abseits weniger Ausnahmen aber gleich die gesamte "Resident Evil"-Reihe ihre Plätze sichert, ist dann doch etwas überraschend.

Was neu ist

Analyst der NPD Group, Mat Piscatella, hat auf Twitter eine Rangliste der meistverkauften Horrorspiele aller Zeiten in den USA veröffentlicht. Berücksichtigt werden seinen Angaben zufolge dabei sowohl physische als auch digitale Verkäufe, die zwischen den Jahren 1995 und (Juni) 2019 getätigt wurden. Eine Ausnahme stellt The Evil Within dar: Bei dem Horrorspiel von Publisher Bethesda wurden einzig und allein die Verkaufszahlen physischer Exemplare gewertet.

Top 10 All-Time for the U.S. Source: The NPD Group pic.twitter.com/ONSDFAKnck — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 1. August 2019

Das sind die meistverkauften Horrorspiele in den USA:

Diverse "Resident Evil"-Ableger reißen sich also fast die gesamte Liste unter den Nagel. Interessant wäre noch zu sehen, ob sich The Evil Within unter Berücksichtigung digitaler Verkäufe nicht einen höheren Platz sichern könnte - so ist das Spiel im Vergleich zur Konkurrenz natürlich stark benachteiligt.

Die "Resident Evil"-Reihe zählt zu der wohl bekanntesten Horrorspiel-Reihe, die es gibt. Das zeigt sich auch in der Liste der meistverkauften Videospiele aller Zeiten. Mit Ausnahme von drei Franchises wird die gesamte Liste von Capcoms Horror-Reihe dominiert.