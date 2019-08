Im Zuge der Sommer-Rabatte im PlayStation Store gibt es coole Vorteile für Abonnenten von PlayStation Plus. Durch diese bekommt ihr God of War und andere beliebte "PlayStation 4"-Hits um einiges günstiger.

Wir zeigen euch fünf der rabattierten Spiele und sagen euch, warum sie es wert sind, gespielt zu werden. Wundert euch nicht: Die Rabattpreise werden euch im PS Store erst angezeigt, wenn ihr mit einem Konto eingeloggt seid, das über PS Plus verfügt: