Ninja hat Twitch den Rücken gekehrt. Nun streamt er beim Konkurrenten "Mixer" von Microsoft und legte einen außerordentlich erfolgreichen Start hin.

Am 1. August kündigte Ninja, der mit bürgerlichem Namen Tyler Blevins heißt, seinen Rücktritt von der Streaming-Plattform Twitch an. Mit seinem Weggang verliert Twitch nun einen seiner größten Streamer. Eine neue Möglichkeit, um auch weiterhin live vor der Kamera zu zocken, hat Blevins jedoch bereits gefunden. Der Fortnite-Veteran streamt ab sofort exklusiv für den Konkurrenten Mixer (Screenrant berichtet).

We have hit over 500k subscribers on mixer. What better way to celebrate than with some cake?!



📸 @RYANHADJI pic.twitter.com/q0O0Ys54St