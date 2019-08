gamescom 19 | Eröffnungsshow mit Sony, Microsoft, Capcom und mehr

Ein wenig E3-Flair in Köln: Bei der gamescom Opening Night Live soll es zu einigen Ankündigungen kommen. Mit dabei sind Vertreter von Sony, Microsoft und vielen weiteren Studios.

Nicht mehr lange, dann öffnet die "Koelnmesse" ihre Türen für tausende Videospieler: Vom 21. bis zum 24. August 2019 findet in der Domstadt erneut die gamescom statt. Dort lassen sich, ein wenig Geduld in den wahrscheinlich nicht allzu kurzen Warteschlangen voraussgesetzt, wie üblich zahlreiche neue Spiele ausprobieren.

Darüber hinaus wird es beim gleichzeitig stattfindenen gamescom congress 2019 politisch interessant. Mit dabei ist unter anderem Europapolitiker Axel Voss, dessen Besuch bereits im Vorfeld heiß diskutiert wurde.

Ganz neu in diesem Jahr ist eine spezielle Eröffnungsshow, die bereits am Montag, dem 19. August um 20 Uhr, stattfindet. Der kanadische Videospiel-Journalist und "The Game Awards"-Moderator Geoff Keighley lädt zur gamescom Opening Night Live ein.

Die etwa zwei Stunden lange Live-Übertragung wird zahlreiche Weltneuheiten und Neuigkeiten präsentieren, wie Keighley selbst via Twitter verkündet.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm