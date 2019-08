Ninja war bis vor kurzem noch der meistgefolgte Streamer auf Twitch. Dies ist er indes nicht mehr. Seit kurzem ist Ninja exklusiv auf Microsofts Streaming-Dienst Mixer anzutreffen. Und auch hier scheint der Erfolg nicht abzureißen.

Am 1. August 2019 gab Ninja, der mit bürgerlichem Namen Richard Tyler Blevins heißt und vor allem durch das Streamen von Fortnite bekannt wurde, über seinen Twitter-Account bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung Twitch verlassen und zu Mixer wechseln würde.

Ganz umsonst ist dieser Wechsel offenbar nicht: Wie Gamerant berichtet, hat Ninja einen Dreijahresvertrag bei Mixer unterschrieben, der ihm sechs Millionen US-Dollar einbringt.

Dies zusammen mit zusätzlichen Sponsoreneinnahmen wird Blevins wohl ein ähnliches Einkommen bescheren, wie auf Twitch, wo er im Jahr 2018 knapp zehn Millionen US-Dollar verdient haben soll.

Vor wenigen Stunden gab Ninja auf Twitter bekannt, dass er auf Mixer bereits die Marke von 1.000.000 Abonnenten geknackt hätte. Nach gerade einmal sechs Tagen auf dem neuen Streaming-Dienst, ist dies eine wirklich beeindruckende Zahl.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud