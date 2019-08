Nachdem die Season 2 nun vor gut einem Monat veröffentlicht wurde, verkündet Entwickler Respawn Entertainment für Apex Legends bereits eine weitere Neuerung: Einen zeitlich begrenzten Solo-Modus. Jetzt könnt ihr erstmalig alleine durch Kings Canyon streifen und euer Können beweisen.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: "Battle Royale"-Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

Wie auf dem Twitter-Kanal von Apex Legends verkündet wird, soll der Solo-Modus im Rahmen des “Iron Crown Collection"-Events stattfinden. Dieses wird vom 13. bis 27. August verfügbar sein, bei dem nur einer die wertvolle Krone mit nach Hause nehmen wird.

Next week, only one can reign. 👑



The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf