Those Who Remain | Neues Horror-Spiel von den "Close to the Sun"-Machern

Fans von Horrorspielen haben Grund zum Jubeln: Im Rahmen der gamescom kündigt Entwickler Wired Productions mit Those Who Remain ein neues Spiel in dem beliebten Genre an.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Horror

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac OS

• Angebote: Steam

Das kommt jetzt

In dem psychologischen Horrorspiel Those Who Remain schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Edward. Auf dem Weg in die Stadt Dormont, werdet ihr plötzlich aus eurem gut behüteten familiären Leben herausgerissen. Die Bewohner von Dormont verschwinden nämlich auf mysteriöse Art und Weise. Zwischen all den unheimlichen Vorkommnissen versucht Edward einen Weg zurück in sein altes Leben zu finden und der Finsternis des Ortes zu entkommen.

Those Wo Remain ist dabei nicht das einzige Spiel mit dem Wired auf der Messe aufwarten will. Insgesamt hat der Entwickler fünf Produktionen im Gepäck. Neben dem Horror-Schocker dürft ihr euch auf zwei weitere, zu diesem Zeitpunkt noch nicht angekündigte Spiele freuen.