Der gamescom congress findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt. Wenn ihr live dabei sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Denn es gibt jetzt Tickets zu gewinnen!

spieletalks #19: Hasskommentare sind in jeder Debatte fehl am Platz

Der diesjährige gamescom congress am 21. August 2019 bietet erneut ein breites Themenspektrum und zeigt als Europas führende Konferenz auf, dass Games-Technologien in nahezu allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen helfen, die Digitalisierung zu meistern.

Die Konferenz richtet sich an Kulturschaffende, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Wirtschaftsvertreter aller Branchen. In über 30 Programmpunkten geht es um wichtige Fragen wie: Wie wirken sich Games auf unser Zusammenleben aus? Welches Wissen können Games vermitteln und welchen Einfluss haben sie in der Pädagogik? Wie kann die Industrie von Games profitieren?

Weitere Informationen und detaillierte Einblicke findet ihr auf der Webseite des gamescom congress.

Der Kongress wird veranstaltet von der Koelnmesse GmbH und game e.V., dem Verband der deutschen Games-Branche. Gefördert wird der gamescom congress vom Land Nordrhein-Westfalen sowie der Stadt Köln.

Wenn ihr selbst dabei sein wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, eines von drei Tickets zu gewinnen, die uns freundlicherweise vom Veranstalter zur Verfügung gestellt worden sind.

Was ihr dafür tun müsst: Schickt uns einfach eine Mail mit dem Betreff "gamescom congress" an die Adresse aktion@spieletipps.de und beantwortet folgende Frage:

Zum wievielten Male findet der gamescom congress bereits statt?

Gebt uns in der Mail bitte unbedingt euren Namen, eure Adresse und euer Alter an. Einsendeschluss ist Montag, der 12. August 2019 um 23.59 Uhr. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen Einsendungen werden drei Gewinner gezogen, denen dann per Mail ein entsprechender Gutscheincode zugeschickt wird. Ihr erhaltet dann auch eine detaillierte Erklärung, wie ihr den Code einlösen könnt (keine Sorge, geht ganz einfach). Die Gewinner werden umgehend per Mail benachrichtigt und im Anschluss an die Ziehung auch hier bekanntgegeben.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los, schnell mitmachen und am gamescom congress teilnehmen! Vielleicht laufen wir uns ja dort sogar über den Weg. Wenn dem so ist, sagt doch gerne mal Hallo. Wir drücken euch die Daumen und wünschen viel Spaß bei der Teilnahme!