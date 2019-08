Call of Duty 2020 | Kampagne soll 40 Kriegsjahre umfassen

Einem Leak zufolge soll der für 2020 geplante "Call of Duty"-Ableger zu Zeiten des Kalten Krieges spielen und 40 Jahre an Kriegsgeschichten abdecken. Sowohl der Vietnam- als auch der Koreakrieg sind Gerüchten zufolge Teil der Kampagne.

Bereits im Mai machten erste Gerüchte die Runde, dass Treyarch - anstatt Sledgehammer - für die Entwicklung des voraussichtlich 2020 erscheinenden "Call of Duty"-Ablegers verantwortlich sei und als Szenario der Kalte Krieg (von 1947 bis 1989) dienen würde. Jetzt sind weitere Informationen zum Shooter durchgesickert, die von Twitter-Nutzer LongSensation stammen.

Ihm zufolge würde der Titel des neuen Ablegers entweder Call of Duty: Black Ops 5 oder schlicht Call of Duty: Black Ops lauten. Ob Treyarch der Reihe damit möglicherweise einen Neustart verpasst, wie es auch bei Call of Duty: Modern Warfare der Fall ist, ist ungewiss.

Des Weiteren verkündete LongSensation, dass die Kampagne zu Zeiten des Kalten Krieges angesiedelt sei, was sich auch mit den bisherigen Gerüchten deckt. Neu ist hingegen die Information, dass die Story mehr als 40 Jahre an Kriegsereignissen umfassen würde und sowohl der Vietnam- als auch der Koreakrieg eine Rolle spiele. Seinen Angaben zugolge soll Call of Duty: Black Ops (5) zudem noch härter und grausamer ausfallen als Call of Duty: Modern Warfare, bei dem wohlgemerkt bereits tote Kinder für Aufregung sorgten.

Call of Duty 2020 has been under 2 names thus far.



Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops V



Set during the Cold War. Spans the entire 40+ years and incs Vietnam and Korean War. Described as even more gritty and gruesome than Modern Warfare.



I'm not joking. — LongSensation (@LongSensationYT) 7. August 2019

Bedenkt, dass es sich hierbei um Gerüchte handelt. Noch wurden die Angaben nicht von offizieller Seite bestätigt. Erwähnenswert ist jedoch, dass LongSensation bereits den Namen von Call of Duty: Mordern Warfare richtig vorhersagte.

Neuen Gerüchten zufolge soll der Name von Call of Duty 2020 entweder Call of Duty: Black Ops 5 oder Call of Duty: Black Ops lauten. Offenbar sind verschiedene Szenarien im Rahmen des Kalten Krieges vorgesehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von den Gerüchten haltet!