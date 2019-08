Call of Duty: Modern Warfare | Neues Gerücht zum Battle-Royale-Modus

Kommt er oder kommt er doch nicht? Um einen möglichen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare ranken sich neue Gerüchte, trotz vorheriger Absage der Entwickler.

Es war eine der großen Neuerungen für Call of Duty: Black Ops 4: Der Battle-Royale-Modus, in dem dutzende Spieler über einer Karte abspringen und bis zum virtuellen Tod kämpfen. Und im Nachfolger Call of Duty: Modern Warfare? Nun, offiziell hat Entwickler Infinity zuletzt einen solchen Modus vorerst eine Absage erteilt. Zuvor hat es Gerüchte um einen Battle-Royale-Part gegeben, der sogar Partien mit bis zu 200 Spielern erlauben sollte.

Aktuell kommt jedoch erneut Bewegung in das Thema. Der Twitter-Nutzer The Long Sensation, der bereits zuvor den Namen des neuen Call of Dutys vorab verraten hat, behauptet, dass doch ein Battle-Royale-Modus kommen wird. Allerdings soll dieser zum Start nicht fertig werden und stattdessen erst Anfang 2020 veröffentlicht werden.

So apparently Battle Royale in #ModernWarfare will be a free mode to release in early 2020. It will be downloadable as a separate game, but also will still be connected to the core game. If this is true then it's a very good move by Activision.