NBA 2K20 | Zum ersten Mal mit weiblichen Teams

Zuwachs für NBA 2K20: Die WNBA, die weibliche Basketball-Liga, wird in diesem Jahr ihr Debüt geben.

Die Spielerinnen der WNBA stellen sich vor:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Sport

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: 06. September 2019

Das kommt jetzt

Electronic Arts und FIFA haben es bereits vor einigen Jahren vorgemacht, nun zieht 2K Games bei NBA 2K nach. In NBA 2K20 wird zum ersten Mal die komplette WNBA (Women's National Basketball Association) mit an Bord sein. Dies bestätigt der Hersteller mit einem ersten Video und liefert weitere Informationen.

So erhalten die insgesamt zwölf weiblichen Teams detaillierte Jerseys und eigene Animationen. Für Letztere hat 2K einige Profi-Spielerinnen wie Candace Parker oder A’ja Wilson via Motion-Capturing aufgenommen und ins Spiel implementiert. Gespielt werden können die Teams der WNBA in den Modi Play Now und Saison.

Bis ihr selbst ein paar Körbe werfen dürft, dauert es nur noch wenige Wochen. Voraussichtlich am 6. September erscheint NBA 2K20 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.