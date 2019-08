Twitch | Ninjas alter Kanal bewirbt kurzfristig Pornos

Erst kürzlich verließ Ninja die Streaming-Plattform Twitch und wechselte zum Konkurrenten Mixer. Die alte Plattform ließ seinen 14 Millionen Follower starken Kanal aber nicht einfach ruhen, sondern nutzte ihn zu Werbezwecken.

Ninja und Twitch gehen nun getrennte Wege, denn der Streamer unterschrieb einen Exklusiv-Deal mit der Konkurrenzplattform Mixer von Microsoft. Tyler Blevins, wie Ninja mit bürgerlichem Namen heißt, zockt ab sofort also hier Fortnite und Co. im Stream. Sein Twitch-Kanal existiert aber weiterhin noch, nur scheint Blevins selbst keinen Zugriff mehr darauf zu haben.

Twitch hat allem Anschein nach aber bereits eine neue Verwendungsmöglichkeit für Ninjas Kanal gefunden. Statt der regulären Kanalseite fanden sich hier kurzfristig Verlinkungen zu anderen Fortnite-Streams der Seite. Damit sollte offenbar verhindert werden, dass Nutzer, welche nach Ninja suchen, nicht von der Plattform weggeleitet werden.

