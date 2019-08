Fans von Rennspielen haben Grund zur Freude: Auf der offiziellen Webseite von EA läuft momentan ein Countdown ab, der darauf schließen lässt, dass ein neues Need for Speed angekündigt wird.

Das ist der Trailer zum letzten Serienableger:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rennspiel

• Plattformen: vermutlich PC, PS4, Xbox One

• Release: noch unbekannt



Die offizielle Webseite von EA wurde aktualisiert und zeigt derzeit einen Countdown, der am Mittwoch, dem 14. August, gegen 15 Uhr enden wird. Wie das Kürzel "NFS" über dem Countdown verrät, wird mit morgen höchstwahrscheinlich ein neues Need for Speed angekündigt.

Im jüngsten Quartalsbericht von EA wurde bereits bestätigt, dass sich ein neues Rennspiel der Marke Need for Speed in Arbeit befindet und das dieses auf der gamescom präsentiert werden soll. Anscheinend findet die Ankündigung aber noch vor dem Start der diesjährigen Videospiel-Messe statt.

Zwar stehen konkrete Informationen zum neuen Serienableger noch aus, aber die Chancen, dass EA das Rennspiel noch dieses Jahr veröffentlichen möchte stehen nicht schlecht. Zum einen erschienen die letzten "Need for Speed"-Ableger traditionell im November, zum anderen feiert die Reihe dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum.

Der bisher letzte Serienteil hört auf den Namen Need for Speed: Payback und wurde am 10. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Im Test - "Need for Speed: Payback - Endlich wieder Vollgas" konnte das Rennspiel trotz sehenswerter Open World aber nur bedingt überzeugen. Ob der neue Ableger wieder zu alter Stärke zurückfindet, wird sich mit dem Release zeigen.

Auf der offiziellen Webseite von EA nähert sich ein Countdown dem Ende. Bereits morgen, am 14. August, könnte gegen 15 Uhr die Ankündigung eines neuen "Need for Speed"-Ablegers erfolgen. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden.