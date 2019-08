Walmart | Politiker nennt Werbeverbot für Gewaltspiele dumm

Nach zwei Amokläufen ist in den USA erneut eine Debatte um gewalthaltige Videospiele entstanden. Die Handelskette Walmart hat in Zuge dessen beschlossen, keine Werbung für Gewaltspiele auszustellen. Ein US-Politiker geht mit dieser Entscheidung scharf ins Gericht.

Die beiden Attentate in Dayton (Ohio) und El Paso (Texas) in der vergangenen Woche haben in den USA zum wiederholten Male eine hitzige Debatte losgetreten. Politiker wie Dan Patrick, Vizegouverneur von Texas, und US-Präsident Donald Trump sehen die Schuld für solche Taten mitunter in gewalthaltigen Videospielen. Seitens der Branche und vieler Spieler hat es dafür bereits Kritik gegeben.

Nichtsdestotrotz hat die US-Handelskette Walmart entschieden, dass sie aufgrund der blutigen Tat jegliche Darstellung von Gewalt aus den eigenen Supermärkten entfernen möchte. Dazu zählen Plakete, Werbebanner und sogar Demos von gewalthaltigen Videospielen auf Xbox- und PlayStation-Konsolen. Der Verkauf von Schusswaffen sei jedoch weiterhin erlaubt.

Für den US-amerikanischen Politiker Ted Lieu, Vertreter des US-Bundesstaates Kalifornien im US-Repräsentantenhaus, eine nicht nachvollziehbare Entscheidung. Auf Twitter kritisiert er Walmart scharf und fordert dazu auf, nicht immer Videospiele als Schuldige darzustellen.

Mithilfe von vereinfachten Beispielen zeigt er zudem Fehler in der Überlegung auf, dass ausgerechnet Videospiele Menschen zu solchen Taten veranlassen:

Dear @Walmart, remember how:



Mario Kart caused people to drive faster?



Pac-Man caused folks to eat more?



Fortnite radicalized a white supremacist to shoot Hispanics at your store?



You disrespect the victims of mass shootings by making up stupid shit. Stop blaming video games. https://t.co/NEnqg38GbT