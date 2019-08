Nachdem Entwickler Infinity Ward kürzlich den Multiplayer zu Call of Duty: Modern Warfare vorgestellt hat, spendierte das Studio gestern noch ein weiteres Gameplay-Video. Zur Freude der Fans präsentiert dieses ausführlich einige der verfügbaren Karten und Modi.

24 Minuten voller Action, Modi und Schlachten!

Das ist neu

Infinity Ward veröffentlichte das obere 24-minütige 4K-Video zu Call of Duty: Modern Warfare auf seinem YouTube-Kanal. In diesem werden fünf Modi auf fünf Karten vorgestellt. In der folgenden Liste erfahrt ihr, wann welcher Inhalt gezeigt wird:

Ab Minute 0:03 wird auf der Karte Azhir Cave Hauptquartier gespielt. Die Karte verfügt über einen Dorfabschnitt und einen Bergstollen.

wird auf der Karte Hauptquartier gespielt. Die Karte verfügt über einen Dorfabschnitt und einen Bergstollen. Ab Minute 5:46 könnt ihr einem Herrschafts-Match auf der Karte Gun Runner beiwohnen. Der Kampf wird auf einer Industrieanlage ausgefochten.

könnt ihr einem Herrschafts-Match auf der Karte beiwohnen. Der Kampf wird auf einer Industrieanlage ausgefochten. Ab Minute 8:49 wird das Hafengebiet Hackney Yard vorgestellt. Hier wird der Modus Cyber Attack gespielt.

wird das Hafengebiet vorgestellt. Hier wird der Modus Cyber Attack gespielt. Ab Minute 12:53 stürzen sich die Spieler in ein Team-Deatmatch im Nacht-Modus, das auf der Karte Azhir Cave stattfindet.

stürzen sich die Spieler in ein Team-Deatmatch im Nacht-Modus, das auf der Karte stattfindet. Ab Minute 18:23 wird Herrschaft auf Aniyah Palace gespielt, einer Stadtkarte mit Palast.

Wie in unserer Vorschau zu lesen ist, soll sich der Multiplayer sehr deutlich zu allen vorherigen der Reihe unterscheiden. Keine Mini-Map, Crossplay-Funktionen und neue Modi für Profis gehören zu den größten Änderungen. Zudem soll der Multiplayer über ein witziges Feature verfügen: So werdet ihr ein eigenes Tamagotchi bekommen, das ihr mit Kills füttern könnt.

Call of Duty: Modern Warfare soll am 25. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Im neuen Gameplay-Video werden fünf Multiplayer-Modi auf fünf Karten vorgestellt. Was sagt ihr zu dem Video? Könnt ihr den Release kaum noch abwarten oder seid ihr skeptisch gegenüber den Neuerungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!