Need for Speed | Name offenbar vorab geleakt

Noch im Laufe des heutigen Tages will EA das neue Need for Speed ankündigen. Den wahrscheinlich finalen Namen haben die Fans bereits jetzt schon herausgefunden.

Bei Need for Speed: Payback haben die Entwickler mehr auf die Story gesetzt:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Rennspiel

• Plattformen: Voraussichtlich PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: voraussichtlich 2019

Das kommt jetzt

Nachdem Publisher Electronic Arts vor kurzem angekündigt hat, am Mittwoch, den 14. August 2019, den nächsten Serienteil von Need for Speed zu enthüllen, sind ein paar findige Fans auf Reddit dem Hersteller zuvorgekommen. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Need for Speed haben EA und Entwickler Ghost Games für den heutigen Mittwoch um 15 Uhr eine Trailer-Premiere eingerichtet. Dank eines Tricks konnten die Nutzer jedoch bereits jetzt das dazugehörige Video-Thumbnail herunterladen.

Pinkfarbener Untertitel mit Neon-Flair: Das neue Need for Speed könnte bunter werden.

Gemäß dem Bild heißt der neue Serienteil Need for Speed: Heat. Weitere Infos sind noch nicht bekannt, allerdings spekulieren Fans, dass es dieses Mal in das reale oder fiktive Miami geht. Dafür spricht zum einen das neonfarbene Logo, sowie zum anderen die Graffiti-ähnliche Schriftart. Beides erinnert an Das Design von alten Fernsehserien wie "Miami Vice". Vorstellbar, dass sich EA und Ghost Games auch am 2011 veröffentlichten Kinofilm Drive orientieren. Zumindest in Sachen Logo sind definitiv Ähnlichkeiten vorhanden.

Weitere Gerüchte

Der Name Need for Speed: Heat ist nicht ganz neu. Bereits Anfang Juli hat der YouTube-Kanal LP-Ripper 24 ein Video veröffentlicht, in dem der Name als Gerücht aufgetaucht ist. Dazu gibt es noch weitere vermeintliche Informationen, die aber bislang nicht offiziell bestätigt sind:

offene Welt und eine düstere, ernstere Geschichte

nicht mehr dauerhaft online, Spiel kann pausiert werden

Speed-Cards wurden komplett entfernt

spielerisch eine Mischung aus Need for Speed und Need for Speed: Rivals

kein Tag- und Nacht-Wechsel, stattdessen ist die Tageszeit vom jeweiligen Rennen abhängig

Regenwetter ist möglich

Verfolgungsjagden mit der Polizei sind zurück inklusive Helikopter

das Freischalten von neuen Verbesserungen soll wie im "Need for Speed"-Reboot von 2015 funktionieren

legale Rennen Straßenrennen wird es auch geben

Need for Speed: Heat soll als Basis für alle zukünftigen Serienteile dienen

Offizielle Informationen zum neuen Need for Speed gibt es spätestens in wenigen Stunden. Um 15 Uhr wollen EA und Ghost Games das neue Rennspiel offiziell ankündigen. Auf der gamescom 2019 könnte das Spiel möglicherweise sogar bereits anspielbar sein.