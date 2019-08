Hierzulande auf offiziellem Weg an Nintendo-Soundstracks zu gelangenen ist gar nicht so einfach. Glücklicherweise stellen einige YouTuber die begehrten Musikuntermalungen online zur Verfügung. Aber genau dieser Art der Verbreitung geht es nun an den Kragen.

Nintendos Veröffentlichungen der eigenen Videospielmusik sind ziemlich rar gesäht. Fans, die die musikalische Begleitung der Abenteuer ihrer Lieblingshelden auch fernab der Konsole genießen wollen, stoßen nicht selten auf Hindernisse und müssen auf teure Importe zurückgreifen.

Der YouTuber GilvaSunner schafft für diese Komplikationen Abhilfe, denn über Jahre hinweg häufte er ein regelrechtes Musikarchiv von Nintendo-Kompositionen auf seinem YouTube-Kanal an. Beim Entwickler sieht man eine solche Verbreitung der eigenen Werke aber offensichtlich überhaupt nicht gern.

In einem Tweet äußerte sich GilvaSunner nun über die Konsequenzen seitens Nintendo. Das Unternehmen sperrte nämlich einen großen Teil seiner Videos. Insgesamt 115 Uploads seien betroffen, so GilvaSunner.

And there goes Awakening. 115 videos in total blocked so far. They started manually with the most viewed content on the channel, and are now going through the playlists one by one I guess. Looking at the time of the claims, it seems these are coming from Japan HQ. pic.twitter.com/ACJRItDWet