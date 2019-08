Der Freitstaat Bayern lässt in diesem Jahr eine Menge Geld in die Games-Förderung fließen. Unter anderem soll somit eine Neuauflage des Spiele-Urgesteins Pong als Launch-Spiel für eine kommende Konsole finanziert werden.

Was ist passiert?

Mit Beschluss des FilmFernsehFonds Bayern am 30. Juli 2019 soll der Videospielentwicklung im Freistaat nun finanzielle Unterstützung geleistet werden. Etwa 880.000 Euro sollen der Neuauflage von Klassikern wie "Pong" zugute kommen. Insgesamt 13 Studios und Games-Projekte sollen somit in der Entwicklung und Konzeption von Biathlon-Simulationen, Adventures und Jump and Runs unterstützt werden.

Die Hälfte des Betrages, rund 450.000 Euro, geht an die neu gegründete Intellvision Entertainment GmbH mit Sitz in Nürnberg (laut einer Pressemitteilung). Insgesamt entspricht dies etwa 25 Prozent aller Geldmittel, die in diesem Jahr von Bayern in die Förderung von Computerspielen fließen.

Dieses "Bayrische Launchpaket" ist für die Markteinführung der kommenden Konsole Intellivision Amico vorgesehen, welche voraussichtlich ab Oktober 2020 erhältlich sein wird. Zum Launch sollen somit Klassiker wie "Pong", "Shark! Shark!", "Moon Patrol" und "Skiing" neu aufgelegt werden. Die aufpolierten Versionen sollen unter anderem über 3D-Grafik sowie die Möglichkeit zur "Errichtung individueller Spielerprofile" verfügen.

Wieso ist das wichtig für euch?

Laut der bayrischen Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach (CSU) ist die Investition in „hochwertige und gewaltfreie Computerspiele“ als „klares Bekenntnis zur innovativen Games-Branche im Freistaat“ zu betrachten.

Mit dem Launchpaket stellt Bayern eine der aktuell größten Förderungen für Games-Projekte hierzulande zur Verfügung (Stand Juli 2019). Sollte sich diese Finanzspritze auszahlen, dann könnte es durchaus sein, dass andere Länder nachziehen. Auch der Bund könnte seine geplatzten Fördermittel unter Umständen noch einmal überdenken. Am Ende soll dadurch die Spielebranche profitieren, und somit letzten Endes auch ihr als Gamer.

