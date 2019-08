Anthem | Der Lead Producer verlässt BioWare

Das Multiplayer-Abenteuer Anthem sorgte bislang nicht unbedingt für positive Nachrichten. Nun verabschiedet sich zu allem Übel auch noch einer der führenden Köpfe hinter dem Spiel.

Um Anthem ist es nicht unbedingt gut bestellt: Zu wenig aktive Spieler, zu langsamer Content-Nachschub und auch das aktuell laufende Cataclysm-Event erntet nicht unbedingt Belobigungen (PC Gamer berichtet). Und als wäre dies alles nicht schon schlimm genug, verlässt nun der Lead Producer hinter dem Spiel das sinkende Schiff.

Auf Twitter verkündete Ben Irving, besagter Lead Producer nun, dass er ein Angebot eines anderen Entwicklers bekommen habe. Acht Jahre hat Iriving bei BioWare gearbeitet, eigener Aussage zur Folge war dies sein Traum gewesen, seitdem er zum ersten Mal Baldur's Gate gespielt habe.

(1/3) After 8 amazing years at BioWare I have made the decision to move on and have accepted an exciting opportunity at another gaming company. Since the first time I played Baldurs Gate many many years ago, BioWare was the dream place I always wanted to work.