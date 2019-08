Kalypso-Gewinnspiel | Jetzt mitmachen und eines von 12 Spielen gewinnen

Leute, es gibt was zu gewinnen! Kalypso Media hat auf der diesjährigen gamescom eine breite Palette an tollen Spielen zu zeigen. Zur Einstimmung spendieren sie euch gleich ZWÖLF Preise, die ihr hier gewinnen könnt!

Großer Bahnhof in Köln! Kalypso Media zeigt in diesem Jahr eine kunterbunte Auswahl an Spielen, die für fast jeden Geschmack ein Angebot darstellen. Auf der Messe werden unter anderem gezeigt:

Commandos 2: HD Remaster - Die Echtzeit-Taktik-Legende kehrt in neuem Gewand zurück: HD-Texturen, modernes UI und ein erweitertes Tutorial bringen den glorreichen Klassiker zurück auf den PC und zum ersten Mal auch auf aktuelle Konsolen (PS4, Xbox One, Nintendo Switch - sogar mit Touch-Steuerung!)

Immortal Realms: Vampire Wars - Eine ganz andere Art von Taktik erwartet euch in diesem Strategiespiel im Vampir-Szenario, kombiniert mit Kartenspielelementen.

Praetorians: HD Remaster - Noch ein Klassiker der Echtzeit-Strategie! Und ebenfalls im neuen Gewand. Schöner waren die politischen Intrigen im Römischen Imperium noch nie.

Tropico 6 - Auf PC bereits als Erfolg etabliert, kommen nun auch endlich Besitzer einer PS4 oder Xbox One in den Genuss, sich als Diktator zu versuchen. Optimierte Steuerung für Konsolen inbegriffen!

Darüberhinaus wird es noch zwei weitere Spiele geben, unter anderem von den Machern des erfolgreichen Dungeons 3. Ihr dürft gespannt sein!

Um all diese Präsentationen zu feiern, gibt es für euch auch was zu gewinnen. Insgesamt zwölf glückliche Gewinner dürfen sich schon bald über einen der folgenden Preise freuen:

Für PlayStation 4:

2 x Ein noch nicht angekündigtes Spiel von Gaming Minds! Weltpremiere auf der gamescom!

2 x Shadows: Awakening

2 x Sudden Strike 4

Für PC:

2 x Tropico 6

2 x Project Highrise: Architect’s Edition

2 x Shadows: Awakening

Na, interessiert? Dann müsst ihr nur eine kleine Hürde in Form einer Gewinnspielfrage nehmen. Die lautet wie folgt:

In den Tropico-Spielen schlüpft ihr in die Rolle eines diktatorischen Machthabers. Wie wird der im allgemeinen in den Spielen genannt?

a) La Mortadella

b) El Presidente

c) Il Pantaloni

d) El Palillo de Dientes

Schickt uns die richtige Antwort per Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de. Dabei bitten wir euch noch um folgende Informationen:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort KALYPSO .

. Nennt uns bitte unbedingt euren vollen Namen und eure Postadresse. Sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen.

Nennt uns bitte auch das Spiel, das ihr gewinnen wollt UND noch ein zweites, für den Fall das eure erste Wahl schon vergeben wurde.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 25. August 2019 um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und bis spätestens 27. August 2019 über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los, es gibt viel zu tun und somit auch viel zu gewinnen! Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei der Teilnahme! Und vergesst nie: Ein tropisches Paradies ist erst dann gut, wenn es EURES ist!