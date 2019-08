Epic Games Store | Zwei weitere Spiele kostenlos zu haben

Der Epic Games Store ist weiter im Geschenkerausch. In dieser Woche gibt es erneut zwei PC-Spiele gratis, die mehr als einen Blick wert sind.

Pixellook und hoher Schwierigkeitsgrad: Hyper Light Drifter fordert euch heraus

Alle Infos zu Hyper Light Drifter

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Wii U, Vita, Mac

• Veröffentlichung: 31. März 2016

• Zum Angebot im Epic Games Store

Wer auf herausfordernde Spiele steht, der sollte in dieser Woche einen Abstecher zum Epic Games Store wagen. Noch bis zum 22. August verschenkt die Plattform das Indie-Spiel Hyper Light Drifter, welches neben seinem interessanten Pixel-Look noch mehr zu bieten hat. Vor allem die actionreichen und teils schnellen Kämpfe in einer sehr surrealen Welt sind überaus anspruchsvoll gestaltet und setzen auf gutes Timing.

Wenn XCOM auf Mutanten trifft, dann ist es Mutant Year Zero:

Alle Infos zu Mutant Year Zero: Road to Eden

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch

• Veröffentlichung: 04. Dezember 2018

• Zum Angebot im Epic Games Store

Fast noch als neu ist Mutant Year Zero: Road to Eden zu betrachten. Das Taktik-Rollenspiel, dessen Kämpfe an die Xcom-Reihe erinnern, ist erst im Dezember letzten Jahres erschienen. Jetzt könnt ihr euch die PC-Vollversion bereits im Epic Games Store gratis sichern.

In Mutant Year Zero: Road to Eden spielt mal wieder die Postapokalypse eine entscheidende Rolle und ermöglicht zuvor undenkbare Mutationen. Es ist daher in dieser Spielwelt kaum verwunderlich, dass nun selbst Schweine oder Enten zu Waffen greifen und sich in den taktischen Gefechten zur Wehr setzen.

Das kommt jetzt

Sowohl Hyper Light Drifter als auch Mutant Year Zero: Road to Eden sind bis zum 22. August im Gratis-Angebot. Interessierte Spieler sollten sich also beeilen. Einmal der Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr die Spiele immer wieder herunterladen und spielen.

Ab der kommenden Woche folgt dann das Indie-Spiel Fez, welches bereits seit 2012 erhältlich ist. Das Jump'n'Run mit dem ungewöhnlichen Look ist dennoch einen Blick wert.

Die Gratis-Aktion des Epic Games Store wird noch einige Zeit andauern. Bis zum Ende des aktuellen Jahres will das Unternehmen jede Woche mindestens ein Spiel an seine Kunden verschenken.