Heute Abend um 20 Uhr beginnt die Opening Night, welche den inoffiziellen Startschuss für die gamescom 2019 markiert, bevor die Messe am Dienstag den 20. August dann offiziell eröffnet wird. Im Verlauf dieser ersten Veranstaltung sollen gleich einige richtige Kracher vorgestellt werden.

Die gamescom 2019 steht an und es war bereits zuvor bekannt, dass einige große Entwickler und Publisher auf der Messe einen Stand haben werden. Darüber hinaus gibt es etliche Spekulationen, zu welchen Spielen ihr genauere Einblicke bekommen würdet.

Da schon im Vorfeld mehrere große Produktionen für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr sowie für das erste Quartal 2020 angekündigt wurden, gibt es für die Fans Grund zur Hoffnung, dass auf der diesjährigen gamescom unter anderem Genaueres zu bekannten Namen wie Death Stranding gezeigt werden wird.

Nun hat Geoff Keighley, der Initiator und Veranstalter der Game Awards und Moderator der Opening Night, per Twitter bekanntgegeben, was heute Abend während eben dieser Opening Night vorgestellt werden wird.

24 hours from now, @gamescom #OpeningNightLive airs around the world. Here's a look at some of what you'll see on stage. Honored to be over here in Germany to kick off things off with so many amazing developers! See you at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT streaming everywhere. pic.twitter.com/ortWBXA9T8