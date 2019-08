Borderlands | The Handsome Collection um mehr als 90 Prozent reduziert

Um die Wartezeit auf Borderlands 3 zu überbrücken, wartet im Moment ein unschlagbares Angebot im PlayStation Store auf euch. Abonnenten von PlayStation Plus können die Handsome Collection nun für kurze Zeit günstig abstauben.

Borderlands 3 | Bald geht das Abenteuer weiter:

Am 13. September ist es soweit: Borderlands 3 erscheint. Wer noch einen Einstieg in die Reihe braucht oder seine Sammlung an Spielen aufstocken möchte, kann Borderlands: The Handsome Collection jetzt für 4,99 Euro statt den üblichen 59,99 Euro erhalten. Das sind satte 91 Prozent Rabatt! Das Angebot ist nur noch bis zum 22. August verfügbar. Ihr solltet also nicht mehr allzu lange zögern!

Borderlands: The Handsome Collection für 59,99 Euro 4,99 Euro:

Die Collection besteht aus zwei Teilen der Spielereihe. Durchstreift das “Space Western“-Szenario von Borderlands 2 oder vergnügt euch im Mond-Abenteuer von Borderlands: The Pre-Sequel. Freunde von Rollenspiel-Shootern werden mit dieser actiongeladenen Collection in Cel-Shading Grafik auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.

Wer nun auch noch eine ansprechende Grafik zu seinem Spaß benötigt, kann das 2015 erschienene Werk mit einem downloadbaren Ultra HD Textur-Pack aufhübschen. Dieses könnt ihr unter Addons gleich auf der Produktseite mit herunterladen.

Falls ihr also schon immer mal in das Borderlands-Universum eintauchen wolltet, es aber nie getan habt, besteht spätestens jetzt mit diesem Angebot eine tolle Möglichkeit dazu. Falls ihr schon Fans seid, freut ihr euch auf Borderlands 3?