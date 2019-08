Zwei Stunden und viele Spiele: Die allererste gamescom Opening Night Live hat ein paar E3-Gefühle geweckt. Wir haben für euch alle Neuankündigungen zu Death Stranding, Destiny 2, Need for Speed: Heat und vielen mehr.

(Quelle: YouTube, GamersPrey)

Was wir bisher wussten

Ein Debüt für die gamescom: Erstmals in diesem Jahr hat der kanadische Videospiel-Journalist und "The Game Awards"-Moderator die gamescom Opening Night Live ins Leben gerufen. Für die Eröffnungsshow zur gamescom 19 haben im Vorfeld zahlreiche Publisher und Entwickler zugesagt.

Insgesamt wurden über 20 Spiele präsentiert. Dabei handelt es sich wie erwartet um eine Mischung aus kompletten Neuankündigungen und Trailern zu bereits bekannten Spielen. Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen zusammen.

Was neu ist

Das Highlight der gamescom Opening Night ist ganz zum Schluss angekommen: Hideo Kojima persönlich hat neue Informationen zu Death Stranding verraten. Da wäre zum Beispiel ein Charakter namens Mama, gespielt von Margaret Qualley. Diese verfügt über eine Verbindung zum Baby:

(Quelle: YouTube, GamersPrey)

In einem weiteren Video trifft Protagonist Sam auf Deadman, gespielt von Guillermo del Toro. Dieser hat sich bereits intensiver mit dem Baby und dessen Bedeutung auseinandergesetzt:

(Quelle: YouTube, GamersPrey)

Zu guter Letzt hat Kojima neue Spielszenen aus Death Stranding präsentiert. Diese zeigen Sam, wie er gerade auf dem Weg ist, ein Paket abzuliefern. Unterwegs muss er sich jedoch erstmal einer vollen Blase entleeren, welches tatsächlich ein Spielelement in Death Stranding ist und soll nicht nur ein ungewöhnliches Gimmick darstellen. Die Spielpräsentation findet ihr weiter oben in der News.

Gears 5

Zu Gears 5 hat Entwickler The Coalition einen neuen Story-Trailer parat. Im kommenden Serienteil dreht sich dieses Mal alles um Kait, die bereits im Vorgänger zur Kampftruppe gehört hat. Mittlerweile wird sie jedoch von Alpträumen und schrecklichen Visionen geplagt, die nicht ganz ungefährlich sind.

Gears 5: Kait im Fokus - Storytrailer

Need for Speed: Heat

Erst vor wenigen Tagen hat EA Need for Speed: Heat angekündigt, jetzt folgen erste Spielszenen. Das Rennspiel lässt euch tagsüber in Straßenrennen antreten und Credits verdienen, während ihr nachts euren Ruf weiter ausbaut. Beides zusammen wird benötigt, um neue Autos und Tuning-Optionen freizuschalten. Vorsicht ist allerdings angesagt, denn sowohl tagsüber als auch in der Nacht warten Polizisten auf euch.

Need for Speed: Heat | Straßen- und Nachtrennen im Gameplay-Trailer

Darüber hinaus hat Entwickler Ghost Games schon jetzt die NFS Heat Studio App für iOS und Android veröffentlicht. Darin könnt ihr bereits vor der Veröffentlichung von Need for Speed: Heat euren Fahrzeugen einen ganz eigenen Stil verpassen.

The Witcher 3

Seit der E3 2019 ist bekannt, dass The Witcher 3: Wild Hunt den Weg auf die Nintendo Switch findet. Nun ist bekannt, wann es soweit ist: Am 15. Oktober erscheint die Complete Edition inklusive der beiden großen DLC-Erweiterungen. Grafisch müssen Switch-Besitzer jedoch ein Stück weit abspecken. Noch mehr Infos gibt es der spieletipps-Vorschau.

The Witcher 3 | Gameplay-Trailer zur Switch-Version

Little Nightmares 2

Vor gut zwei Jahren hat Bandai Namco mit Little Nightmares überrascht. 2020 soll der Nachfolger erscheinen, der auf dem ersten Blick dem Motto "größer und weiter" folgt. So wird es offenbar neuerdings Sprung- und Rätseleinlagen in der Außenwelt geben.

Little Nightmares 2: Ankündigungstrailer zum Horror-Sequel

Call of Duty: Modern Warfare

Wer vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare einen ersten Blick auf den Shooter werfen möchte, der kann das ab Freitag tun - eine PlayStation 4 vorausgesetzt. Exklusiv auf der Sony-Konsole gibt es am bevorstehenden Wochenende, beginnend mit dem 23. August, einen kostenlosen Alpha-Test für den 2vs2-Spielmodus.

Call of Duty: Modern Warfare | Exklusiver Alpha-Test auf der PlayStation 4

Desintegration

Der Erfinder des Master Chief meldet sich mit einem neuen Studio und Spiel zurück. Desintegration ist erneut ein Sci-Fi-Ego-Shooter, der aber doch einiges anders als Halo machen möchte. So steuert ihr im Spiel einen mächtigen Kampfanzug, der über zahlreiche Waffensysteme verfügt. Gleichzeitig kommandiert ihr in der Singleplayer-Kampagne kleine Squads, die möglichst taktisch von euch eingesetzt werden sollten.

Desintegration | Offizieller Ankündigungstrailer

Erscheinen soll Desintegration voraussichtlich 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Kerbal Space Program 2

Vom Überraschungs-Indie-Hit zum Nachfolger. Für Kerbal Space Program 2 verspricht Entwickler Star Theory nicht nur eine verbesserte Grafik. Spieler sollen generell mehr kreative Möglichkeiten beim Erkunden des Weltraums erhalten. Zudem möchte man der Modding-Szene noch besser unter die Arme greifen. Erscheinen soll Kerbal Space Program 2 voraussichtlich 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Kerbal Space Program 2 | Ankündigungstrailer

Predator: Hunting Grounds

2020 heißt es: Jagen oder zum Gejagten werden. Im Multiplayer-Spiel Predator: Hunting Grounds kämpft ihr entweder als Gruppe von Elite-Soldaten oder schlüpft in die Rolle eines einzelnen, aber sehr gefährlichen Predators. Das asymmetrische Multiplayer-Projekt entsteht aktuell exklusiv für die PlayStation 4:

Predator: Hunting Grounds | Die ersten Spielszenen

NBA 2K20

Für NBA 2K20s Story-Modus "Meine Karriere" hat 2K in diesem Jahr ein echtes Star-Aufgebot vorzuwiesen: Idris Elba als Trainer, Rosario Dawson als Spielerberaterin, Mark Cuban, LeBron James und vieles mehr werden euch im Laufe eurer Karriere als junger Basketball-Spieler begegnen.

NBA 2K20 | Meine Karriere mit Idris Elba und LeBron James

Destiny 2: Festung der Schatten

Wenn Destiny 2: Festung der Schatten am 1. Oktober erscheint, startet zugleich die erste Saison der neuen Erweiterung. Die Saison der Unvergänglichen setzt sich mit den Vex näher auseinander. Der Garten der Erlösung aus Destiny war offenbar nur der Anfang.

Destiny 2: Festung der Schatten | Die Saison der Unvergänglichen

Port Royale 4

Eine klassische Wirtschaftssimulation aus Deutschland kehrt zurück. Kalypso Media hat für das 3. Quartal 2020 Port Royale 4 angekündigt. Erneut steigt ihr auf euer Schiff, handelt euch durch die Karibik des 17. Jahrhunderts und treibt die Entwicklung eurer Siedlung voran. Angekündigt ist Port Royale 4 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Port Royale 4 | Offizieller Ankündigungstrailer

Humankind

Droht da ernsthafte Konkurrenz für Civilization 6? Sega und die Amplitude Studios arbeiten an Humankind, einem historischen Runden-Strategiespiel. Als eine von 60 historische Kulturen gilt es, Weltmacht und -ruhm zu erlangen. Wie diese Ziel erreicht wird, liegt ganz bei euch - ob mit Handel, Diplomatie oder Schlachtenglück.

Humankind | Offizieller Ankündigungstrailer

Humankind erscheint voraussichtlich 2020 für den PC.

Everspace 2

Der Weltraum, unendliche Möglichkeiten. Zum Beispiel um in das eigene Raumschiff zu steigen und in Gefechten, euer ganzes Können unter Beweis zu stellen, wie in Everspace 2. Im Spiel des Hamburger Entwicklers Rockfish Games steht euch eine offene Welt zur Verfügung, in der ihr euch nach und nach verbessert und erweitert.

Everspace 2 | Offizieller Ankündigungstrailer

Everpsace 2 soll erst 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Von den geplanten Next-Gen-Konsolen ist in der Ankündigung noch keine Rede.

Nun seid ihr gefragt: Wie hat euch die erste gamescom Opening Night gefallen? Würdet ihr eine solche Eröffnungsshow in Zukunft noch einmal sehen? Verratet uns eure Eindrücke in den Kommentaren!