Es ist ein echter Klassiker! Mit Final Fantasy 8 kehrt nach 20 Jahren einer der beliebtesten Teile der erfolgreichen Rollenspielreihe als Remastered-Version zurück. Nun wurde auch offiziell der Release-Termin bekanntgegeben, und der kommt dann doch schon überraschend.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: JRPG

• Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

Während der Opening Night der diesjährigen gamescom wurde den Fans ein neuer Trailer von Final Fantasy 8: Remastered präsentiert, in dem auch der geplante Release-Termin zu sehen ist.

Letzterer hat für eine kleine Überraschung gesorgt. Zunächst hieß es lediglich, dass das Spiel 2019 erscheinen werde, also bestand noch ordentlich Spielraum. Doch der Trailer kündigte an, dass das Spiel schon am 3. September 2019 auf den Markt kommen soll, also in gerade einmal zwei Wochen.

Der Trailer selbst zeigt einige bekannte Cutscenes, sowie Gameplay-Material. Wie zu erwarten war, ist es unverkennbar Final Fantasy 8 nur in etwas flüssiger, schärfer und insgesamt hübscher. Also genau das, was man von einer Remastered-Version erwarten konnte.