Call of Duty: Modern Warfare | Kostenloses Alpha-Wochenende angekündigt

Am kommenden Wochenende startet eine kostenlose Alpha von Call of Duty: Modern Warfare. Teilnehmen können allerdings nur Spieler auf der PlayStation 4.

Stürzt euch schon jetzt in den Multiplayer:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Veröffentlichung: 25. Oktober 2019

Das kommt jetzt

Im Rahmen der gamescom Opening Night haben Activision und Infinity Ward einen Alpha-Test für Call of Duty: Modern Warfare angekündigt. Die Testphase beginnt bereits am Freitag, dem 23. August und läuft bis zum Sonntag, dem 25. August. Im Mittelpunkt steht ausschließlich der neue "2vs2"-Modus Gunfight, der auf insgesamt fünf Karten ausprobiert werden darf.

PC- und "Xbox One"-Spieler dürfen an der Alpha allerdings nicht teilnehmen. Sie ist exklusiv für die PlayStation 4 vorgesehen. Interessierte Spieler benötigen zudem keine Vorbestellung des Ego-Shooters, sondern können den Download entsprechend über das PlayStation Network gratis starten.

Noch vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare im Oktober können aber auch die Spieler auf den anderen Plattformen Hand an den Shooter anlegen. Für den September sind Beta-Termine für PC, Xbox One und PlayStation 4 angekündigt.