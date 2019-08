Mit dem charmanten Little Nightmares aus dem Jahr 2017 konnten Bandai Namco Entertainment und Tarsiers Studios einen Überraschungserfolg landen. Nun wurde eine Fortsetzung des Spiels angekündigt.

Der Trailer verspricht eine schaurig schöne Atmosphäre:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Switch



Little Nightmares wusste vor zwei Jahren sowohl die Kritiker als auch die Fans zu überzeugen. Das Projekt des schwedischen Entwicklers Tarsiers Studios machte sich auch ökonomisch bezahlt und verkaufte sich weltweit über eine Million mal, wie IGN berichtet.

Dass da ein zweiter Teil kommen würde, erscheint angesichts dessen nun nicht gerade überraschend, vor der Ankündigung im Zuge der Opening Night der diesjährigen gamescom schienen dennoch nur die Wenigsten damit gerechnet zu haben.

Während der Veranstaltung gab Dave Mervik, der Senior Narrative Designer von Little Nightmares 2, zusätzlich einige Infos zum Spiel preis. So werde die Protagonistin des ersten Teils, Six, nun nicht mehr allein ihre Abenteuer bestreiten, sondern einen kleinen Begleiter namens Mono an ihrer Seite haben.

Laut Mervik werden Six und Mono durch Wälder und die Wildnis wandern, sowie verlassene Hütten erforschen, um zu ihrem Ziel, dem sogenannten "Signal Tower" zu gelangen. Das spricht dafür, dass das Spiel eine größere Spielwelt zu besitzen scheint als sein Vorgänger.

Eine weitere Änderung gegenüber dem ersten Teil scheint zu sein, dass nun auch Waffen beziehungsweise "Küchenutensilien" zur Verteidigung genutzt werden können, obgleich ihr laut Mervik in Little Nightmares 2 "nicht zu Rambo werden könnt, der alle Probleme mit Muskeln und Waffen löst".

Erscheinen soll Little Nightmares 2 irgendwann im nächsten Jahr, ein genauer Release-Termin steht bislang noch nicht fest. Dennoch ist schon bekannt, dass das Spiel auf der Switch, der PS4, der Xbox One und dem PC erscheinen wird.