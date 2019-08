Anno 1800 | Diese Woche kostenlos spielbar

PC-Spieler aufgepasst: Eine ganze Woche lang könnt ihr Anno 1800 kostenlos über Uplay probespielen.

Anno 1800 | Trailer zur kostenlosen Probewoche

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Strategie

• Plattformen: PC

• Veröffentlichung: 16. April 2019

• Weitere Artikel: Test Anno 1800: Industrielle und spielerische Revolution?

Das kommt jetzt

Anlässlich der gamescom 2019 öffnet Ubisoft die Tore von Anno 1800. Vom 19. August bis zum 26. August könnt ihr das Aufbaustrategiespiel kostenlos über Uplay ausprobieren.

Die kostenlose Testversion enthält die ersten drei Stufen im freien Spiel und den Mehrspieler-Modus. Zudem kann der kommende Tag- und Nacht-Zyklus das erste Mal ausprobiert werden. Die fertige Version des Updates erscheint jedoch erst am 10. September mit einem Gratis-Patch. Interessierte Spieler können die Testversion über eine spezielle Uplay-Webseite für ihr Nutzerkonto freischalten.

Darüberhinaus kündigt Ubisoft an, dass am 10. September der zweite DLC für Anno 1800 erscheinen wird. In Botanica erhalten Spieler Zugang zum Bau eines modularen botanischen Gartens, mit dem die Attraktivität der eigenen Stadt gesteigert werden kann. Zusätzlich gibt es den Musikpavillon, der Musikstücke aus früheren Anno-Spielen zum Besten gibt.

Die Vollversion von Anno 1800 könnt ihr anschließend ebenfalls via Uplay oder bei anderen Anbietern erwerben. Ob euer Speicherstand aus der Testversion kompatibel ist, geht allerdings aus der Meldung von Ubisoft nicht eindeutig hervor.