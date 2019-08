For Honor | Ab sofort kostenlos spielbar, Neuerungen kommen bald

Für kurze Zeit könnt ihr euch For Honor für PC kostenlos sichern. Alte Hasen freuen sich hingegen über neu hinzukommende Spielinhalte.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One



Das kommt jetzt

Vom 20. bis zum 27. August stellt euch Ubisoft das Multiplayer-Schlachtenepos For Honor über dessen hauseigenen Uplay-Client kostenlos zur Verfügung. Das Angebot bezieht sich jedoch nur auf die PC-Version, dies geht aus einer offiziellen Pressemitteilung des Publishers hervor. Hier müsst ihr euch einfach nur mit euren Daten einloggen oder gegebenfalls vorher registrieren, schon könnt ihr das Spiel unter dem Reiter "kostenlose Spiele" finden. Doch nicht nur Neulinge haben aktuell Grund sich das mittlerweile drei Jahre alte Abenteuer einmal genauer anzuschauen.

Mit der Year 3 - Season 3 schickt Ubisoft außerdem noch eine neue Kämpferklasse in die Schlacht: Die Jormungandr - Wikinger, bewaffnet mit einem Kriegshammer - die als Zeichen ihrer Ergebenheit die Midgardschlange auf ihren Körpern tragen, nach welcher die neuen Helden benannt sind. In den Augen der kampferprobten Recken verdienen es nur die stärksten Krieger siegrreich aus allen Schlachten hervorzugehen, um am Tag von Ragnorök mit ihren Feinden die Klingen zu kreuzen!

Doch damit nicht genug: Am 22. August erwarten euch zudem neue Elite-Outfits, sowie eine Krieger-Challenge und eine Event-Playlist "Carousel of Death". Freunde des kompetetiven Spiels können sich an diesem Tag ab 18 Uhr unserer Zeit auch mit einem "Twitch Drops"-Special-Event vergnügen.