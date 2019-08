Die Sims 4: Reich der Magie | Neue Erweiterung erinnert an Harry Potter

Sims-Spieler sind eine rege Versorgung mit kostenpflichtigen Erweiterungen gewohnt. Das kommende Addon ist im wahrsten Sinne des Wortes magisch.

Das verspricht euch die Reise nach Glimmerbrook:

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Simulation

• Plattformen: PC, Mac

Das kommt jetzt

Die Sims 4: Reich der Magie verschlägt euch in die Fantasiewelt Glimmerbrook. Hier könnt ihr euren Sims die Zauberkunst lehren, euch in Duellen magisch begabten Kontrahenten stellen oder Zaubertränke brauen.

Zudem stehen euch Fabelwesen wie Drachen und Feen als Begleiter zur Verfügung. Auch genreadäquate Fortbewegungsmittel bleiben euch angesichts des Inhaltsnachschubs nicht verwährt, denn Glimmerbrook lässt sich auch auf einem fliegenden Besen bereisen.

Alle Neuerungen von Die Sims 4: Reich der Magie sind bisher noch nicht bekannt. Eine regelmäßig aktualisierte Liste mit allen bisher bekannten Inhalten findet ihr auf der Übersichtsseite Simtimes.

Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr euch in der Lebenssimulation in das Zaubererabenteuer stürtzen könnt. Die Sims 4: Reich der Magie erscheint aller Voraussicht nach am 10. September 2019 für PC und Mac.