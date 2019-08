Eine kürzlich getätigte Patentanmeldung für ein neues Sony-Gerät sorgt für viel Diskussionsstoff. Könnte es sich dabei möglicherweise um die PlayStation 5 handeln?

Lange wird bereits über diverse Details der kommenden PlayStation 5 spekuliert. Nun scheint die Diskussion durch neue Hinweise wieder befeuert zu werden. Ein Twitter-Post soll Licht ins Dunkel bringen: Möglicherweise handelt es sich bei den neuen Informationen tatsächlich um das Devkit für die kommende Konsole von Sony.

Sony Interactive Entertainment has patent a unknown electronic device that looks similar to a PlayStation Dev Kit system. Could this be PlayStation 5 Development Kit? Source: https://t.co/uQWjKtkqJy pic.twitter.com/cl08VEj4SU