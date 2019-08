Steam | Schmuddel-Spiele erobern die Charts

Seit Valve die Richtlinien für Spiele mit sexuellen Inhalten auf Steam etwas gelockert hat, erfreuen sich einschlägige Produktionen großer Beliebtheit. Mitunter landen diese sogar auf Top-Platzierungen.

Was wir bisher wussten

Über konkrete Verkaufszahlen schweigt Valve zwar, dafür sind jedoch monatliche Toplisten von Spielen einsehbar, welche innerhalb der ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung die höchsten Einnahmen auf der Plattform erzielten. Nicht selten landen hier Spiele wie das kürzlich erschienene Wolfenstein: Youngblood auf den oberen Rängen. In der August-Liste konnten sich aber mit LOVE³ -Love Cube- und CUSTOM ORDER MAID 3D2 It's a Night Magic zwei Sexspiele weit oben behaupten (Kotaku berichtet).

Was ist neu?

In der Visual Novel LOVE³ -Love Cube- schlüpft ihr in die Rolle eines Comiczeichners, welcher mit drei Frauen zusammenwohnt. Kaum notwendig zu erwähnen, dass der Protagonist selbstverständlich mit allen drei Zärtlichkeiten austauscht. Trotz expliziter Darstellung sexueller Inhalte - mehr sind durch zusätzlich herunterladbare Inhalte integrierbar - werden entsprechende Szenen durch Mosaikzensur etwas entschärft.

In CUSTOM ORDER MAID 3D2 hingegen ist es eure Aufgabe, ein verschuldetes Unternehmen in Form einer Bar zu leiten, welches der Hauptcharakter von seinem Onkel übergeben bekommt. Hier sind jedoch weniger die wirtschaftlichen Gegebenheiten der spielerische Reiz, sondern die Tatsache, dass sich die weiblichen Angestellten gänzlich nach den eigenen Vorstellungen anpassen lassen. Ein Patch der Plattform Nutaku ermöglicht außerdem sexuelle Interaktionen.

Obwohl Steam seine Einstellung gegenüber derartigen Spielen im vergangenen Jahr etwas gelockert hat, so werden solche Inhalte nicht vollumfänglich toleriert. Ein Trend ist aber ganz deutlich zu verzeichnen: Per Patches oder zusätzlichen Inhalte werden den Spielern (mehr) Möglichkeiten für sexuelle Inhalte geboten, von denen die Community auch reichlich Gebrauch macht.